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Шахтер – Партизан– 0:2 – видео голов и обзор матча

19:15 212 Читати українською
Шахтер – Партизан– 0:2 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Партизан– 0:2 / ФК Шахтер

Динамо в третьем матче на втором зимнем сборе в Турции проиграл сербскому Партизану. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Партизан.

Контрольный поединок

Шахтер – Партизан – 0:2

Голы: Николич, 8, Шчекич, 39

Шахтер уступил Партизану в контрольном матче

Шахтер в третьем спарринге во время второго сбора в Турции сыграл против вице-чемпиона Сербии Партизана. Уже в начале встречи Неманья Николич открыл счет во встрече, а незадолго до перерыва Шчекич удвоил преимущество. "Горняки" не смогли забить хотя бы гол престижа и уступили со счетом 0:2.

Товарищеские матчи

Шахтер - Партизан: Воскресенье 03 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
0 : 2
Партизан
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