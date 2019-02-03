Шахтер уступил Партизану в контрольном матче

Донецкий Шахтер проиграл белградскому Партизану в спарринге на втором сборе "горняков" в Турции. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Контрольный поединок

Шахтер – Партизан – 0:2

Голы: Николич, 8, Шчекич, 39

Состав Шахтера: Пятов (Трубин, 68) – Болбат, Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 80), Исмаили – Патрик, Степаненко (Майкон, 80) – Марлос (Соломон, 46), Коваленко, Тайсон – Мораес

Донетчане активно начали матч, но на 8-й минуте неожиданно пропустили. Это Неманья Николич подхватил мяч после подачи слева и низом пробил точно в ворота Пятова. После этого Шахтер всерьез взял игру под контроль и начал создавать момент за моментом, однако в завершающей стадии "горнякам" не хватало точности. С ударом Мораеса справился кипер Партизана Стойкович. Затем Патрик пробил с дальней дистанции – выше ворот. А вот после комбинации Марлоса и Коваленко Исмаили на подступах к штрафной не сумел опередить защитника.

На 25-й минуте ответили сербы: Милетич пяткой сбросил на Закатича, тот немного продвинулся с мячом и пробил – рикошет и угловой, как следствие. Донетчане ответили стопроцентным моментом, когда Марлос вывел Исмаили на ударную позицию, но бразилец пробил в ногу Стойковича. За марнотратсво у чужих ворот Шахтер в итоге был наказан Партизаном на 39-й минуте. Николич отдал передачу на Шчекича, а тот легко использовал свою возможность забить – 0:2.

На второй тайм украинский гранд вышел с намерением реабилитироваться за потерянные возможности в первой половине игры. Вместо Марлоса появился Соломон и за отведенное ему время несколько раз привлекал к себе внимание. В одном из эпизодов юный израильтянин обокрал оппонента, но того подстраховал одноклубник. А во многих следующего атаках 19-летнего хавбека постоянно искали передачей другие "горняки".

Однако, реальных моментов, чтобы забить, больше у Шахтера не стало. Разве что на 54-й минуте Патрик обокрал Вальенте в чужой штрафной и сразу пробил, но Стойкович снова парировал мяч ногой. Еще в одной из атак удары Мораеса и Степаненко на себя приняли защитники. Не помогла и тактика навесных передач –защита Партизана легко справлялся с навесами Болбата, Исмаили и того же Соломона.

В заключительные 15 минут "горняки" буквально оккупировали половину поля Партизана, но так и не смогли воплотить территориальное преимущество в хотя бы один забитый мяч. Самую реальную возможность отличиться упустил Патрик: на 81-й минуте бразилец классно пробил метров с 25-ти, но его выстрел с девятки шикарно вытащил опытный Стойкович. Итак, 0:2 – первое поражение Шахтера на втором тренировочном сборе в Турции.