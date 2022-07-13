Крузейро підписав захисника Шахтаря Маркоса Сіпріано, повідомляє офіційний твіттер бразильського клубу.

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Йдеться про орендну угоду до 30 червня 2023 року, після чого бразилець має повернутись до "гірників". Минулий сезон він провів у швейцарському Сьйоні, зігравши у 33 поєдинках та відзначившись 2 асистами.

Нагадаємо, що Сіпріано став гравцем Шахтаря у 2018 році. На той момент бразилець здебільшого виступав на флангах півзахисту. Загалом, Маркос зіграв у 26 матчах за "гірників", забивши гол та віддавши 2 асисти.

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