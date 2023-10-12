"Сезон-2022/23 прошел при сверхсложных обстоятельствах, когда Украина не только продолжала борьбу за свою независимость, но и защищала всю Европу и ценности свободного демократического мира. Для нашего клуба было важно поддерживать дух украинского народа победами на футбольном поле и делать все возможное, чтобы приблизить победу Украины.

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В условиях полномасштабной войны Шахтер завоевал историческое чемпионство. Для клуба это уже 14-й титул, но, уверен, именно эту победу мы будем вспоминать годами. Ведь если посмотреть на то, как мы начинали чемпионат, когда не было тренерского штаба, почти все легионеры покинули клуб, и нам пришлось строить команду чуть ли не с нуля, ценность выигранных золотых медалей умножается многократно. Это, несомненно, одно из самых важных чемпионств в истории нашего клуба.

Отдельно хочу отметить несправедливое и дискредитационное решение ФИФА ввести Дополнение 7 к Регламенту, что позволило игрокам разрывать контракты из-за войны. Учитывая эту статью, команду бесплатно покинули почти 15 футболистов, клуб потерял инвестиции и понес большие убытки. Нам пришлось строить команду заново. И я благодарен тем игрокам, которые вернулись в Украину из-за границы и присоединились к Шахтеру: Александр Зубков, Иван Петряк, Марьян Швед, Богдан Михайличенко – все они очень помогли клубу в это непростое время", – цитирует Палкина пресс-служба Шахтера.

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