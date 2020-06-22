toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - КОЛОС РЕАЛ СОСЬЕДАД - РЕАЛ МАДРИД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шахтер опубликовал видео самых ярких эпизодов нынешнего сезона УПЛ в честь чемпионства "горняков"

21:16 - Читати українською
Шахтер опубликовал видео самых ярких эпизодов нынешнего сезона УПЛ в честь чемпионства "горняков"
Фото ФК Шахтер

В лагере донецкого клуба продолжают праздновать досрочную победу в чемпионате Украины.

Шахтер на своем клубном Youtube-канале презентовал видео с самыми памятными моментами нынешнего сезона Премьер-лиги.

Палкин назвал футболистов Шахтера, которыми интересуются европейские топ-клубы

Напомним, "горняки" смогли гарантировать себе досрочно золотые медали чемпионата Украины за 5 туров до завершения турнира.

Стоит отметить, что Шахтер уже четыре раза подряд завоевывает титул сильнейшего украинского клуба.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

blog_ava
Динамо – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ – Цитаишвили сохраняет место в основе
19:23
872
Теги
Видеоновости Шахтер Шахтер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
25
мин
Манчестер Сити
22:00
Бернли
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук