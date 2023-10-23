"Новым тренером Шахтера должен стать Марино Пушич. Он – главный претендент на должность тренера "горняков".

Шахтер официально расторг контракт со скандальным беглецом

Боснийский специалист является многолетним помощником главного тренера Фейеноорда Арне Слота. Они работали вместе еще в Твенте. У Пушича нет опыта работы главным тренером на высоком уровне, но во многом его труд помог Слоту создать команду, которая весной обыграла Шахтер 7:1. По нашим данным, переговоры между клубом и специалистом находятся на финальной стадии", – сообщает ТаТоТаке.

Добавим, что Пушич вообще начинал с футзала, а в профессиональном футболе только однажды работал главным тренером. Он подхватил кризисный Твенте и в сезоне 2018/19 вернул команду в элитный дивизион Нидерландов. Впрочем, руководство клуба досрочно расторгло контракт из-за плохих отношений Пушича с игроками. После этого боснец помогал Слоту в АЗ и Фейеноорде.

Шахтер 16 октября объявил об увольнении Патрика ван Леувена, который провел всего 12 матчей. "Горняков" временно возглавил спортивный директор Дарио Срна, который успел разгромить ЛНЗ (3:0). Следующая встреча – 25 октября выезд к Барселоне в рамках 3 тура Лиги чемпионов.

Шахтер копирует Динамо или Почему Срну заставили возглавить команду