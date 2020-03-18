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Шахтер определился с ценой Мудрыка, – СМИ

00:11 27 Читати українською
Шахтер определился с ценой Мудрыка, – СМИ
Михаил Мудрык / Сайт Шахтера

Руководство Шахтера не собирается отпускать атакующего хавбека Михаила Мудрыка даром.

Донецкий клуб планирует получить за 19-летнего игрока 2 млн евро, информирует Tuttomercatoweb.

Известный скаут подтвердил интерес итальянских грандов к таланту Шахтера

Основным претендентом на Мудрыка считается Рома, которую возглавляет экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека. "Волки" вполне могут позволить себе такую сумму, хотя рыночная стоимость таланта значительно меньше – всего 200 тысяч евро. Среди возможных конкурентов римлян называется Аталанта, в составе которой уже выступает украинец Руслан Малиновский.

Напомним, Мудрик проходил зимние сборы с основной командой Шахтера, однако пока не получил ни одного шанса от Луиша Каштру в официальных играх.

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