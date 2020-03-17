Известный скаут подтвердил интерес итальянских грандов к таланту Шахтера

Украинский скаут Алекс Великих, который имеет большой опыт сотрудничества с клубами Серии А, прокомментировал слухи о возможном переезде хавбека Шахтера Михаила Мудрыка на Апеннины.

"Да, это правда. Своей игрой Мудрык на турнире Lazio Cup U-17 в 2018 году в Риме составил о себе очень сильное впечатление в Италии. На том турнире был признан лучшим игроком. Подходило много скаутов и директоров из клубов и агентств с вопросами о нем. Рома и Ювентус были теми двумя клубами, которые финансово могли потянуть такой трансфер.

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В Роме тогда был еще Мончи, а в Ювентусе интерес поступал от Паратичи, который сейчас работает спортивным директором клуба. Нынешний интерес Ромы к Мудрыку вполне понятен, так как спортивный директор римлян Джанлука Петраки давно работает с украинскими агентами, еще со времен переезда в Торино Василия Приймы.

Я не знаю, сколько сейчас за Мудрыка попросят, но два года назад его цена уже составляла 3-5 миллионов евро. Однако отсутствие у Мудрыка паспорта гражданина ЕС, и тот факт, что клубам нельзя осуществлять трансферы несовершеннолетних не позволили тогда сделке осуществиться.

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В Италии, наверное, Мудрыку подошел бы клуб вроде Сампдории, который заигрывает молодых талантов и перепродает. Такая ситуация была бы интересной, но купить Мудрыка, думаю, они не смогут. Возможно, тот вариант с арендой, о котором я уже говорил, был бы наиболее приемлемым для всех", – рассказал Великих в комментарии Sport.ua

Отметим, что Мудрик в текущем сезоне не сыграл ни одного матча за первую команду Шахтера. Transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в 200 тысяч евро.

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