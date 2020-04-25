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Воробей посоветовал Шахтеру вернуть чемпиона мира

13:39 37 Читати українською
Воробей посоветовал Шахтеру вернуть чемпиона мира
Ефим Конопля / ФК Шахтер

Экс-форвард донецкого Шахтера Андрей Воробей поделился мыслями о кадровой ситуации в родном клубе.

"Да, в Мариуполе много воспитанников Шахтера. Но в этой ситуации все зависит от футболистов, хотят ли они вернуться в родной клуб.

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А вот Коноплю я бы вернул после аренды в Десне. В Шахтере на правом фланге обороны серьезная конкуренция, но я бы дал шанс молодому защитнику. В нынешнем сезоне Конопля произвел на меня впечатление", – рассказал Воробей в интервью Команде1.

Отметим, что Ефим Конопля в сезоне 2019/20 провел 18 матчей во всех турнирах. В прошлом году он стал чемпионом планеты среди сборных команд U-20.

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