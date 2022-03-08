"Гірники" погодилися розглянути оренду Педрінью до кінця 2022 року, стверджує ESPN.

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Головним претендентом на 23-річного хавбека вважається рідний Корінтіанс, однак Сан-Паулу та Палмейрас також не проти "поживитися". У майбутньому Шахтар готовий домовлятися і про повноцінний трансфер, хоча бразильці навряд зможуть запропонувати 18 млн євро, які донеччани платили Бенфіці. Сам Педрінью прагне грати виключно на батьківщині, щоб психологічно відійти від неприємностей, які він пережив в Україні упродовж останніх днів.

Нагадаємо, Шахтар підписав бразильця лише влітку 2021 року. Педрінью провів за "гірників" 19 матчів, в яких оформив 4 голи і 3 асисти.

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