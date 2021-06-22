Бразильский защитник Сассуоло Марлон перешел в Шахтер, сообщает официальный сайт "горняков".

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25-летний футболист подписал с клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера не сообщается, однако по информации СМИ Шахтер выложил за центрального защитника 12 млн евро. Еще около полумиллиона "горняки" выплатят бразильскому Флуминенсе (так называемый платеж солидарности первой команде Марлона).

К слову, первым европейским клубом Марлона стала Барселона, однако за первую команду каталонцев он провел лишь три матча. После ряда аренд защитник летом 2018 года оказался в Сассуоло.

Напомним, трансфер бразильца – личная инициатива Роберто Де Дзерби, который проработал с футболистом три года в Сассуоло. В прошлом сезоне Марлон провел в Серии А 24 матча, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 6,5 млн евро.

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