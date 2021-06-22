Шахтер отправился на сбор в Австрию – в обойме Де Дзерби 35 футболистов
"Горняки" начинают активную подготовку к новому сезону.
Донецкий Шахтер сегодня, 22 июня, вылетел на учебно-тренировочный сбор в Австрию, сообщают клубные страницы "горняков" в социальных сетях.
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Главный тренер Роберто Де Дзерби взял с собой 35 футболистов. Среди большого количества воспитанников Шахтера есть летние новички – Педринью и Лассина Траоре, Евгений Коноплянка, который восстановился после травмы, а также игроки, вернувшиеся из аренды (Артем Бондаренко и Олег Очеретько).
В Хольвегене "горняки" проведут четыре контрольных поединка:
30 июня (18:00) – Шахтер – Санкт-Йоханн (Австрия)
4 июля (18:00) – Шахтер – Ракув (Польша);
5 июля (18:00) – Шахтер – Тюркгюджю (Германия);
9 июля (19:00) – Шахтер – Шальке (Германия).
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