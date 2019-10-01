Шахтер не испытывает эйфории после победы над Аталантой, – Пятов

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал волевую победу в матче 2 тура Лиги чемпионов против Аталанты.

"Приятно вырывать три очка на последних минутах таких встреч. Соломон заслужил гол, он прибавляет с каждой игрой, есть доверие тренера. Додо с Соломоном вышли и создали гол, молодцы, бежали вперед, когда команда уже подсела.

Аталанта – Шахтер – 1:2 – видео голов

С отраженным пенальти мне помог наш тренер вратарей. С итальянскими командами мы тяжело играем, поэтому я рад, что мы сломали эту тенденцию. Получили три очка, которые помогут в наших планах на будущее. Никакой эйфории у нас нет, слава богу", – заявил Пятов в комментарии Футбол 1.

Напомним, Шахтер в волевом стиле победил Аталанту и добыл свои первые очки в нынешней Лиге чемпионов.

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