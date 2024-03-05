Пресс-служба Шахтера заранее сообщила, какие игроки команды будут готовиться к матчам отбора на Евро-2024.

В марте национальная команда проведет решающие матчи в борьбе за путевку на континентальное первенство. В полуфинале плей-офф Украине будет противостоять Босния и Герцеговина, матч состоится 21 числа.

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Хотя в инфопространстве активно обсуждают список Министерства молодежи и спорта, УАФ пока не объявила официальную заявку тренерского штаба Сергея Реброва. Зато Шахтер успел рассекретить, кто из его игроков поедет в сборную. Таких сразу шестеро: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Георгий Судаков, Александр Зубков и Даниил Сикан, сообщает пресс-служба клуба.

В то же время издание footballhub утверждает, что Шахтер пренебрег просьбой УАФ. Организация якобы, рассылая списки вызванных в клубы, просила не разглашать эту информацию до официальной публикации списка на своих ресурсах.

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