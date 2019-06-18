Шахтер нацелился на защитника Витории Гимараеш Педро Энрике – он работал с Каштру

Защитник Витории Гимараеш Педро Энрике может перейти в донецкий Шахтер. Он был подопечным новоиспеченного наставника "горняков" Луиша Каштру.

Луиш Каштру может пригласить в Шахтер своего экс-подопечного в Витории Гимараеш Педро Энрике, сообщает De Primeira.

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Защитник является воспитанником бразильского Гояса, выступал на правах аренды за Апаресиденсе, после этого в качестве свободного агента перешел в Сианторти, а уже потом стал игроком Витории Гимараеш.

Контракт игрока с португальским клубом действует до 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.

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