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Шахтар націлився на захисника Віторії Гімараєш – він працював із Каштру

20:26 132 Читать на русском
Шахтар націлився на захисника Віторії Гімараєш – він працював із Каштру
Педро Енріке / ФК Віторія Гімараєш

Захисник Віторії Гімараєш Педро Енріке може перейти у донецький Шахтар. Він був підопічним новоспеченого наставника "гірників" Луїша Каштру.

Луїш Каштру може запросити у Шахтар свого екс-підопічного у Віторії Гімараєш Педро Енріке, повідомляє De Primeira.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

Захисник є вихованцем бразильського Гояса, виступав на правах оренди за Апаресіденсе, після цього в статусі вільного агента перейшов у Сіанторті, а вже потім став гравцем Віторії Гімараєш.

Контракт гравця із португальським клубом діє до 2022 року. Transfermarkt оцінює його у 5 млн євро.

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