Шахтар націлився на захисника Віторії Гімараєш – він працював із Каштру

Італія — 18:10 1263
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Шевченко порадив Мілану придбати Миколенка, – Sky Sport Italia
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Неймар розпалює війну між Барселоною та Реалом: що потрібно обом клубам, щоб реалізувати трансфер на 250 млн євроІспанія — 18:00 2586
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Юрист Григорія Суркіса вимагає від УЄФА зарахувати збірній Україні дві технічні поразки у "справі Мораєса", – БурбасЗбірна України — 17:13 2762
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Динамо у новому сезоні – без Сидорчука, Гармаша, Супряги та ще 7 гравцівСергій Тищенко — 17:00 12414
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Миколенко став трансферною ціллю Мілана, – Ді МарціоІталія — 15:04 3284