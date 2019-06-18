Шахтар націлився на захисника Віторії Гімараєш – він працював із Каштру

Захисник Віторії Гімараєш Педро Енріке може перейти у донецький Шахтар. Він був підопічним новоспеченого наставника "гірників" Луїша Каштру.

Луїш Каштру може запросити у Шахтар свого екс-підопічного у Віторії Гімараєш Педро Енріке, повідомляє De Primeira.

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Захисник є вихованцем бразильського Гояса, виступав на правах оренди за Апаресіденсе, після цього в статусі вільного агента перейшов у Сіанторті, а вже потім став гравцем Віторії Гімараєш.

Контракт гравця із португальським клубом діє до 2022 року. Transfermarkt оцінює його у 5 млн євро.

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