"Шахтер на голову выше Динамо": Несмачный раскритиковал Михайличенко за отсутствие прогресса

Легенда Динамо и сборной Украины Андрей Несмачный поделился мыслями относительно назначения Алексея Михайличенко на пост главного тренера "бело-синих".

"С одной стороны я был рад, потому что у него огромный опыт, но с другой – футбол не стоит на месте. На старом багаже ​​не уедешь. Футболисты уже совсем другие. Сейчас мы сами все прекрасно видим. Ничего не изменилось. К тому же, Михайличенко было сложно. У него была длительная пауза. Поэтому сегодня Динамо немного буксует. Это обидно.

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Раньше это был бренд, а сегодня, если говорить честно, Шахтер на голову выше. И по организации, и по футболистам. Сколько они уже продали игроков в хорошие клубы. На их место приходят другие, но структура игры вообще не меняется. Нет никаких спадов, ямы, кризиса. Есть баланс и стабильность.

В структуре нынешнего Динамо осталось все то же самое из того, что было, когда я играл при Михайличенко. Не вижу каких-то тенденций, идей. Все то же самое – фланги, диагонали, прострелы. Одно дело – быть Лобановским, а другое дело – подражать ему. Мне нравилась работа Реброва. У него действительно свое видение футбола, свой подход. У него хорошо получалось, был совсем другой рисунок игры, другой футбол", – сказал Несмачный в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Михайличенко возглавил Динамо летом 2019 года. До этого он руководил "бело-синими" с 2002 по 2004 год.

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