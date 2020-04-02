"Все говорят, что мы эту игру сдали": Несмачный вспомнил, как Динамо потеряло 200 тысяч долларов

Легенда Динамо и сборной Украины Андрей Несмачный вспомнил, как в свое время игроки Динамо могли неплохо заработать.

"В 2011-м Динамо играло с Ильичевцем (ныне Мариуполь – прим.). В первом тайме мы вели 2:0, а в результате уступили 2:3. Я тогда первый тайм сыграл. Был в команде. Знаю, как играть в Мариуполе, какая там атмосфера.

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Мы тогда начали играть на удержание, потому что 2:0 – приличный гандикап. А потом просто потеряли свою нить игры. Ильичевец раз забил, два, а потом они "насели" и забили третий гол.

Все говорят, что мы эту игру сдали. Тогда был Севастополь, который вылетел из-за этого матча. Мариуш Левандовски звонил и говорил, что нам дадут 200 тысяч долларов на команду, если обыграем Ильичевец. И теперь пусть тот, кто говорит, что мы сдали игру, знает, что мы могли на этом матче заработать. Никто не сдавал, так получилось просто", – сказал Несмачный в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Андрей – воспитанник симферопольского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в 1997 году в киевском Динамо, где и повесил бутсы на гвоздь в 2011-м. С "бело-синими" шесть раз выигрывал золото национального чемпионата и завоевал пять Кубков Украины.

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