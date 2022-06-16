Бенфика договорилась с Шахтером о трансфере Нереса еще весной. Португальцам оставалось согласовать с футболистом личный контракт, ведь Давид хотел сохранить зарплату в размере 3 млн евро годовых, которую имел в Украине.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?

Бенфика и Нерес в конце концов пришли к консенсусу. Бразилец скоро пройдет медосмотр и подпишет контракт на 5 лет, сообщает издание UOL. Шахтер почти не получит ничего за продажу вингера, зато Бенфика спишет долг "горняков" за трансфер Педриньо.

Напомним, Нерес зимой перешел в Шахтер из Аякса, но не провел за донецкий клуб ни одного официального матча из-за российского вторжения в Украину. В Бенфике он заменит Эвертона, который возвращается из Лиссабона в Бразилию.