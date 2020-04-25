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Шахтер может подписать хавбека Бока Хуниорс

08:35 79 Читати українською
Шахтер может подписать хавбека Бока Хуниорс
Николас Капальдо (слева) / официальный сайт Копа Либертадорес

Полузащитник аргентинского Бока Хуниорс Николас Капальдо попал в сферу интересов донецкого Шахтера.

"Горняки" стремятся подписать центрхава аргентинского гранда. Об этом журналист Луис Фрегосси написал в своем твиттере.

Экс-партнер Гвардиолы мог оказаться в Шахтере

Капальдо заинтересовал Шахтер в ходе отбора на Олимпиаду, в котором участвовали южноамериканские сборные U-23. Воспитанник Боки сыграл 6 матчей за "альбиселесте", в которых забил 1 мяч. Скауты донетчан поражены игрой 21-летнего аргентинца и рекомендуют подписать его. Полузащитник имеет действующий до лета 2021-го контракт с Бока Хуниорс.

В нынешнем сезоне Николас Капальдо провел 13 матчей в Суперлиге Аргентины. Это его второй сезон в составе первой команды "генуэзцев".

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