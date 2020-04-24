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Экс-партнер Гвардиолы мог оказаться в Шахтере

16:53 31 Читати українською
Экс-партнер Гвардиолы мог оказаться в Шахтере
Виктор Уго Мареко / Фото из открытых источников

Парагвайский защитник Виктор Уго Мареко рассказал, что в свое время мог "засветиться" в чемпионате Украины.

"Насколько мне известно, был определенный интерес ко мне со стороны Палермо и Ромы, если принимать во внимание клубы из Италии.

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Также у меня были предложения и от других клубов Европы, например, от донецкого Шахтера, но я счастлив, что остался в Брешии на целых 9 лет", – цитирует Мареко издание Derbyderbyderby.it.

К слову, защитник выступал за Брешию с 2002 по 2012 годы – в 232 матчах он забил восемь голов. Сейчас 36-летний игрок защищает цвета парагвайского Индепендьенте. К слову, Виктор успел поиграть в Брешии с Хосепом Гвардиолой – наставник Манчестер Сити выступал за ломбардский клуб в 2001-2002 гг. и в 2003 году.

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Теги
Шахтер Шахтер Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Виктор Уго Мареко Виктор Уго Мареко Брешия Брешия
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