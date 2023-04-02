Украинец голом на 90+5 минуте сотворил чудо-камбэк в матче чемпионата Азербайджана – видео взятия ворот
Сабах на последних минутах вырвал победу над Габалой – судьбу встречи определил забитый мяч Алексея Кащука.
Чемпионат Азербайджана 2022/23, 28-й тур
Сабах – Габала – 3:2
Голы: Киртимов, 9, (аг.), Микельс, 86, Кащук, 90+5 – Искандеров, 21, Абу Акел, 27
Уже на 9 минуте Киртимов забил в собственные ворота, выведя Сабах вперед. Еще до перерыва Габала успела отыграться благодаря голам Искандерова и Абу Акела.
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Сабах отыгрался в конце матча благодаря голу Микельса, а уже в компенсированное время Кащук забил победный мяч. После подачи со штрафного вратарь дважды неуклюже отбивал мяч, который в итоге отскочил к Алексею, а тот пробил в дальний верхний угол.
Таким образом, Сабах набрал 65 очков и расположился вторым в чемпионате, а Габала с 36 пунктами осталась пятой.
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