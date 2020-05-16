Шахтер мог подписать экс-форварда Ливерпуля – посредником выступал легендарный тренер

Французский нападающий Антони Ле Таллек в свое время мог переехать в Донецк.

Нападающий Антони Ле Таллек в 2012 году мог оказаться в лагере "горняков", сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер французский комментатор Рафаэль Чадер.

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35-летний футболист рассказал, что известный французский тренер Ги Ру лично звонил ему, чтобы обсудить возможный трансфер. Интересно, что его младший брат Дамьен Ле Таллек с 2012 по 2014 годы выступал за Говерлу.

Напомним, Антони начал карьеру в Гавре в 2001 году. С 2003 по 2008 гг. выступал за Ливерпуль, однако большую часть времени играл в аренде. В сентябре 2012 года форвард перешел из Осера в Валансьен за 500 тыс. евро. Его пиковая трансферная стоимость составляла 4,5 млн евро. Сейчас форвард выступает за любительский Анси.

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