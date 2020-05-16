Шахтар міг підписати екс-форварда Ліверпуля – посередником виступав легендарний тренер

Французький нападник Антоні Ле Таллек свого часу міг переїхати у Донецьк.

Нападник Антоні Ле Таллек у 2012 році міг опинитися у таборі "гірників", повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер французький коментатор Рафаель Чадер.

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35-річний футболіст розповів, що відомий французький тренер Гі Ру особисто телефонував йому, аби обговорити можливий трансфер. Цікаво, що його молодший брат Дам'єн Ле Таллек з 2012 по 2014 роки виступав за Говерлу.

Нагадаємо, Антоні розпочав кар'єру у Гаврі у 2001 році. З 2003 по 2008 рр. виступав за Ліверпуль, однак більшу частину часу грав в орендах. У вересні 2012 року форвард перейшов з Осера в Валансьєн за 500 тисяч євро. Його пікова трансферна вартість становила 4,5 млн євро. Нині форвард виступає за аматорський Ансі.

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