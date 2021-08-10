С появлением Лиги конференций появилась надежда, что клубы из наших 4-го и 5-го мест таки смогут пройти в еврокубки, а не будут вылетать из квалификации ещё до раунда плей-офф. Впрочем, дебютный розыгрыш турнира показал, что дно ещё ниже, чем мы думали – Ворскла так и не прошла Купс (2:2, 2:3), а Колос в домашнем поединке против карагандинского Шахтера расписал нулевую ничью. А этот коллектив, между прочим, идёт на 12-й позиции в чемпионате Казахстана.

Колос – Шахтер Караганда: ужасный старт сезона ковалёвцев, ничья при сильном футболе казахов и тревога перед выездом

Что хуже всего, "горняки" в Ковалёвке выглядели на порядок лучше хозяев. По крайней мере, в первый час игры. Всего за 15 минут в середине первого тайма подопечные Магомеда Адиева создали больше моментов, чем было у Колоса в двух турах УПЛ. Казахи, работая в схеме с тремя защитниками, выиграли у "хлеборобов" единоборства, эффективно контратаковали и вообще напоминали лучшие версии прошлогоднего Колоса. Только прекрасная работа Волынца в воротах спасла подопечных Руслана Костышина от поражения.

Кроме того, Шахтер мало что позволял украинца в атаке – по сути, у нашей команды за весь поединок можно вспомнить только дальний удар Черноморца мимо девятки и контратаку с попаданием Диего Сантоса в штангу. Всё. К сожалению, такая же картина была характерна для Колоса и в матчах чемпионата – ковалёвцы расписали "нули" с одним дебютантом УПЛ (Вересом) и с горем пополам победили другого (Металлист 1925), причём даже Руслан Костышин признал ничейный результат более справедливым. Словом, футбол "хлеборобов" на старте сезона тотально разочаровывает.

В Казахстане им будет не легче. Карагандинцы принимают ковалёвцев на искусственном газоне Астана Арены – а у украинских клубов очень большие проблемы с игрой на таком покрытии. Долгий перелёт со сменой трёх часовых поясов тоже не добавляет сил команде Руслана Костышина, но этот фактор удалось компенсировать отсутствием матча в УПЛ на выходных. Шахтер, однако, тоже отдыхал в течение недели.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Атанаскоски (Шахтер Караганда)

Ориентировочные составы на матч Шахтер Караганда – Колос

Шахтер Караганда: Шацкий – Габышев, Мавутор, Граф, Буйволов, Кыбырай – Рустемович, Букорац, Митошевич – Свиридов, Шикавка

Колос: Волынец – Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец – Богданов, Милько – Чурко, Костышин, Диего Сантос – Ситчинава

Прогноз "Футбол 24" – 0:0, серия пенальти

Перед поединком в Ковалёвке фаворитом пары считался Колос, но теперь расклад изменился. Подопечные Руслана Костышина не продемонстрировали никакого прогресса в своём футболе, сыграв гораздо хуже казахов, а теперь у Шахтера есть ещё и преимущество в искусственном газоне. Игровой тонус у команды Магомеда Адиева также лучше – "горняки" провели аж 19 матчей в одном только в чемпионате, в то время как за плечами "хлеборобов" всего три матча в сезоне.

Теперь уже карагандинцы выступают фаворитами, но переоценивать силу казахов тоже не стоит. Это всё тот же собранный на скорую руку коллектив (аж 11 новичков за два месяца), который идёт на 12-й позиции в национальном первенстве. Футбол Шахтера мало чем отличается от игры Колоса, а второй тайм в Ковалёвке оказался довольно равным (украинцы даже были чуть активнее). К тому же, у "горняков" из-за дисквалификации выпал основной левый латераль, а равноценной замены у него нет.

Прогнозировать негативный результат не хочется, а вот поставить на нулевую ничью можно. Обе команды более-менее равны и одинаковы закрыты, гандикапа по голам нет, а большой армии фанов из Караганды в Нур-Султане не ожидается – в таких условиях спешить и лезть вперёд лишний раз никто не станет. Сегодня вполне реально увидеть даже серию пенальти.

Шахтер Караганда против Колоса: экс-форвард Кривбасса, десант из России и кровавая жертва, которая шокировала Селтик