"Несколько недель назад у нас было собрание совета директоров, посвященный развитию академии. Главная стратегическая цель – чтобы 30% игрового времени во всех официальных матчах первой команды принадлежали воспитанникам академии.

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Сегодня мы на пороге 18-19%, и нам есть куда расти. Это ложится в нашу стратегию. То, что делает тренерский штаб, соответствует нашей философии. Уверен, мы станем привлекать как можно больше игроков академии в первую команду как в товарищеских, так и в официальных матчах.

Хорошо себя проявили Судаков, Мампасси, Турбаевский... Мы не должны забывать, что некоторых ребят не пригласили, потому что на этих позициях в Луиша Каштру были футболисты, а пригласили на позиции тех, кто был вызван в национальные сборные.

Также мы не должны забывать о Вьюннике, Очеретько и других ребят, которые остались в дубле. Они перспективны. Хочу сказать, что у нас в U-21 очень перспективная молодежь, и я надеюсь, в ближайшее время она о себе заявит", – сказал Палкин в эфире Shakhtar News.

Напомним, в Шахтере есть сразу два натурализованных украинца бразильского происхождения – Марлос и Жуниор Мораес.

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