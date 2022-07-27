Аякс и Шахтер встречались в благотворительном поединке в Амстердаме. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Аякс – Шахтер – 3:1

Голы: Тадич, 45, Бергейс, 73, Кудус, 83 – Мудрик, 33

Подопечные Альфреда Схрёдера захватили инициативу с первых минут, но не могли воплотить свое преимущество в гол. А вот Шахтер забил благодаря удачным индивидуальным действиям Михаила Мудрика. Удержать преимущество до перерыва не удалось – Тадич замкнул скидку Антони, поразив пустые ворота.

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После перерыва Игор Йовичевич сменил почти весь состав, а игра Шахтера в атаке стала очень бледной. Аякс прибавил и закономерно вырвал победу, дожав украинскую команду в финальные 20 минут. Бергейс не без помощи рикошета и Кудус установили окончательный счет. 3:1 – первое поражение Йовичевича в статусе главного тренера "горняков".