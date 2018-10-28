Шахтар та Динамо зберігають інтригу, Зоря в ямі, а Карпати знову провалили перший тайм – підсумки 12 туру УПЛ

"Футбол 24" представляє підсумки 12 туру української Прем'єр-ліги.

Шахтар проявив чемпіонський характер, але все одно говоритиме про суддів

Донецький Шахтар не без труднощів зумів вирвати три очки у матчі проти Десни. Донеччани повністю контролювали хід гри – підопічні Рябоконя за 90 хвилин не завдали жодного удару в площину воріт "гірників". Втім, невелика ротація Фонсеки перед матчем з Манчестер Сіті далася взнаки, гравцям донецької команди бракувало креативності в атаці.

Проти "гірників" були і дії арбітра матчу Сергія Бойка. Спочатку він скасував вилучення хавбека Десни Луки Коберідзе, а згодом показав пряму червону картку для Кайоде.

Шахтар – Десна: Кайоде отримав спірну червону картку – перед цим Бойко скасував вилучення гравця гостей

Цікаво, що навіть у меншості Шахтар продовжував повністю володіти ініціативою, але переможного гола довелося чекати аж до останніх хвилин матчу. На 88-ій хвилині Майкон філігранно виконав штрафний удар – Паст не мав жодних шансів.

Мінус протистояння – тренерський штаб Шахтаря знову занадто багато уваги приділятиме суддівству. Сподобалось, що "гірники" проявили чемпіонський характер, а Десна показала непоступливість та готовність відбирати очки у лідера чемпіонату.

Динамо втретє перемагає з мінімальним рахунком – ознака майстерності чи тривожний дзвіночок?

У центральному матчі 12 туру між Ворсклою та Динамо моментів було небагато. Кияни зі стартових хвилин взяли м'яч під свій контроль, намагаючись створити небезпеку через позиційні атаки. Дуже сподобався Супряга – молодий форвард класно відкривався, вдало взаємодіяв з партнерами та здійснив декілька швидких сольних проходів, один з яких закінчився асистом на Циганкова – капітан Динамо на 40-ій хвилині розстріляв Шуста з близької відстані.

Маючи мінімальну перевагу в рахунку, підопічні Хацкевича відійшли на свою половину, віддавши ініціативу полтавцям. Втім, підопічні Сачка не надто креативили в атаці, а кияни в захисті не "чудили". У підсумку – 5-матчева переможна Динамо у чемпіонаті та третя поспіль з рахунком 1:0.

Ворскла – Динамо: темношкірі вболівальники шалено підтримали полтавців – відео дня

Мінімальні перемоги киян викликають деяке занепокоєння. Матчі проти Астани та Яблонця показали, що Динамо не вміє довго терпіти цілеспрямований натиск. Так, в УПЛ лише одна-дві команди можуть вдало використати свої моменти, але очевидно, що рівень чемпіонату росте, лідерів ніхто не боїться і всі готові поборотись не те що за нічию, а й за перемогу. Якщо Шахтар повністю володіє м'ячем та просто не дає супернику можливості завдати удару, то сподівання "біло-синіх" на вдалі оборонні дії може одного прекрасного дня позбавити УПЛ чемпіонської інтриги.

Зоря провалила захист, але зберега статус "мужиків"

До матчу з Маріуполем підопічні Вернидуба підходили більш ніж вмотивованими – Зоря не перемагала вже у 4 матчах поспіль, а з початком другого кола пора відвойовувати своє місце у першій шістці. Маріуполь теж не збирався грати на нічию – азовцям сподобалося виступати в єврокубках і вони готові боротися за них й у поточному чемпіонаті.

Великий вплив на долю матчу зробив дубль Борячука. Схоже, хлопця неабияк зачіпають слова про те, що в УПЛ "немає топ-форварда, якого можна викликати у збірну". Андрій оформив дубль у першому таймі, причому якщо в першому моменті тільки підставив ногу, то в другому епізоді розібрався із захистом суперника дуже зріло.

Маріуполь – Зоря – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Не допомогло Зорі пенальті та вилучення Федорчука – Кочергін з 11-метрової позначки запустив м'яч у небо, а "чайки" навіть у меншості зуміли забити гол. Вилучення Караваєва стало ще одним ударом для Вернидуба.

Втім, луганці хоч зберегли за собою статус "мужиків" – Громов та Кочергін видали просто шалену кінцівку, а гол першого може стати найкращим у поточному сезоні УПЛ.

Маріуполь показав класну гру та заслуговує на першу шістку. Зоря має хороші шанси туди потрапити, але Вернидубу терміново треба латати захист.

Карпати знову програли перший тайм – підопічні Шарана "виїхали" на класі

Матч Олександрія – Карпати обіцяв бути вражаючим. Карпати могли продовжити 11-матчеву виїзну серію, а господарі мали шанс закріпитися на 3-му місці у таблиці. Крім того, Шаран завжди супервмотивований перемогти Карпати – колишній клуб, який звільнив його лише після місяця роботи у 2012 році.

Не можна сказати, що Олександрія володіла м'ячем та створювала безліч гострих випадів, проте до перерви вела 2:0. Фейл Мегреміча та чи не єдина вдала комбінація олександрійців вирішили долю матчу. Фаворитам у боротьбі за "бронзу" вистачило двох моментів, що свідчить про клас команди.

Олександрія – Карпати – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Після перерви на полі були зовсім інші Карпати, а Гуцуляк цілком міг оформляти хет-трик та подарувати українським ЗМІ заголовок "Леви здійснили фантастичний камбек".

Втім, це не виправдовує черговий провал у першому таймі. Невідомо, що говорить Мораіш своїм підопічним у перерві, але йому варто перенести цю мотиваційну промову на передматчеву настанову.

Грозний виводить Арсенал-Київ з ями, Шевчук з Олімпіком замахнувся на єврокубки

Київський Арсенал мінімально поступився Львову, але вже демонструє зовсім іншу гру, ніж це було при Раванеллі. Грозний показав, що вміє швидко переналаштувати гру команди. Досвідчений фахівець дає надію фанатам "канонірів", що за підсумками чемпіонату на останньому місці опиняться не вони.

Шевчук здобув першу перемогу на чолі Олімпіка в матчі проти Чорноморця. Звісно, велику роль зіграв фейл захисника "моряків", який вивів Дегтярьова на порожні ворота, але й до того донеччани мали декілька хороших нагод. Тандем Шевчук-Ротань на тренерському містку Олімпіка не збирається задовільнятися роллю середнячка УПЛ. Тренерський потенціал Шевчука відзначають багато експертів, і будемо сподіватися, що підопічні швидко зрозуміють його вимоги та боротимуться за зону Ліги Європи.

Востаннє Чорноморець здивував розгромом Олександрії удома, після чого знову "погас". Одесити повернулися в УПЛ завдяки форс-мажорним обставинам, проте наразі ситуація виглядає так, що "моряки" не скористаються подарунком та продовжать шлях у Першу лігу. Єдина надія Чорноморця – зимова перерва, під час якої селекціонерам клубу треба провести великий обсяг роботи.

Гай вперше з 2014 року зіграв в УПЛ – фанати Олімпіка "привітали" екс-гравця російської Кубані