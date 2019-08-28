Цыганык: В последние годы Шахтер не стимулировал соперников Динамо, киевляне также не платили

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык рассказал о стимулировании Шахтером и Динамо соперников друг друга.

"Не имею информации, что Шахтер заплатил Олимпику 150 тысяч долларов за ничью с Динамо. Но не исключаю вероятность этого. Практика стимуляции команд существовала всегда.

Динамо – Олимпик – 1:1 – видео голов и обзор матча

Насколько мне известно, в последние годы Шахтер не стимулировал соперников Динамо. Так же, как Динамо не платило", – сказал Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер выплатил солидные премиальные Олимпику за ничью с Динамо – 200 тысяч долларов.