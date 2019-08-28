Цыганык: В последние годы Шахтер не стимулировал соперников Динамо, киевляне также не платили

Овертайм — 27 авг 672
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Твіттеріада. Циганкова цькують Олімпіком, у Цітаішвілі – пристрасний роман, а в Коноплянки – жодних проблем, крім однієї
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"Дебют Михайличенка – гнітючий". Динамо – у нокауті, а Зоря не пройде ЕспаньйолУкраина — 27 авг 1042
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Малиновский и дебют в Серии А: шоу Аталанты – влияние, финты и оценки украинца итальянскими СМИ за исторический матчИталия — 27 авг 1258
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Алексис Санчес близок к Интеру – известна сумма сделкиИталия — 27 авг 323
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Неймар сообщил ПСЖ о желании вернуться в Барселону, – MarcaФранция — 27 авг 697