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Цыганык: В последние годы Шахтер не стимулировал соперников Динамо, киевляне также не платили

08:00 65 Читати українською
Цыганык: В последние годы Шахтер не стимулировал соперников Динамо, киевляне также не платили
Шахтер / Сайт клуба

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык рассказал о стимулировании Шахтером и Динамо соперников друг друга.

63’ Виктор Цыганков
85’ Беньямин Вербич
 
Сергей Политыло 52’
Дмитрий Гришко 69’
52’ Сергей Политыло
63’ Виктор Цыганков
69’ Дмитрий Гришко
85’ Беньямин Вербич

"Не имею информации, что Шахтер заплатил Олимпику 150 тысяч долларов за ничью с Динамо. Но не исключаю вероятность этого. Практика стимуляции команд существовала всегда.

Динамо – Олимпик – 1:1 – видео голов и обзор матча

Насколько мне известно, в последние годы Шахтер не стимулировал соперников Динамо. Так же, как Динамо не платило", – сказал Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер выплатил солидные премиальные Олимпику за ничью с Динамо – 200 тысяч долларов.

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Игорь Цыганык Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Олимпик Шахтер Шахтер
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