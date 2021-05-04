Шахтер продолжает подготовку к последним матчам сезона. В четверг, 6 мая, "горнякам" предстоит сыграть с Минаем, для которого этот поединок будет последним шансом на сохранение прописки в элите.

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Во вторник, 4 мая, подопечные Каштру провели на поле спорткомплекса "Святошин" полуторачасовую тренировку по стандартной программе. 20 минут заняла разминка, 10 минут – квадраты, а затем футболисты сконцентрировались на различных видах двусторонок и тактической работе.

К поединку против закарпатцев с основой готовился 17-летний Роман Савченко – центральный защитник Шахтера U-19, сообщает официальный сайт "горняков". Максим Малышев и Исмаили, которые продолжают восстановление после травм, тренировались по индивидуальной программе.

Напомним, поединок 25-го тура между Минаем и Шахтером состоится в Киеве на НСК Олимпийский в 19:00. Матч пройдет со зрителями.

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