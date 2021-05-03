Столица Украины оправилась от очередного жесткого карантина, и болельщики могут вернуться на трибуны.

Поединок 25-го тура УПЛ Минай – Шахтер состоится со зрителями. Дончане уже начали продажу билетов на НСК Олимпийский, сообщает официальный сайт клуба.

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К слову, номинальным хозяином будут закарпатцы, которые согласились перенести игру в Киев из-за невозможности ее проведения в Ужгороде в запланированное время.

Напомним, что за два тура до окончания чемпионата Шахтер занимает второе место в турнирной таблице, на четыре пункта опережая Зарю. Минай расположился на дне таблицы, отставая от спасительной 13-й строчки на 3 пункта.

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