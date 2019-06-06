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Шахтер готов заплатить Палмейрасу 10 миллионов евро за 21-летнего вингера

20:13 204 Читати українською
Шахтер готов заплатить Палмейрасу 10 миллионов евро за 21-летнего вингера
Артур Витор / Байя

Шахтер ведет переговоры с Палмейрасом о приобретении Артура Витора.

Руководство донецкого клуба готово отдать за 21-летнего вингера бразильскому клубу 10 миллионов евро, сообщает бразильское издание Bahiaco.

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К слову, Артур Витор выступает на позиции левого вингера, но может сыграть и под нападающим. Сейчас игрок находится в бразильской Байе, за которую выступает на правах орнеды.

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Заметим, что в текущем сезоне в активе 21-летнего футболиста 9 поединков за Байю во всех турнирах, где вингер забил 3 гола.

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