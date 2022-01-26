"Горняки" продолжают проявлять интерес к бразильскому вундеркинду Артуру Вендерроски, сообщает издание Netflu.

Шахтер наткнулся на новую жемчужину в Бразилии

Хавбеку через месяц исполнится 17 лет, и у него нет возможности перебраться в Европу, пока он не достигнет совершеннолетия. Сообщается, что Шахтер уже готов отдать за юную жемчужину около 10 млн евро. Интересно, что посредник по поводу потенциального трансфера советует "горнякам" не спешить и продолжить следить за Артуром в составе более взрослой команды.

К слову, на профессиональном уровне Артур провел всего 1 матч в чемпионате штата Кариока. За сборную Бразилии U-16 он сыграл 7 поединков (1 гол).

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