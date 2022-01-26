"Гірники" продовжують проявляти інтерес до бразильського вундеркінда Артура Вендерроскі, повідомляє видання Netflu.

Шахтар натрапив на нову перлину в Бразилії

Хавбеку через місяць виповниться 17 років, і він не має можливості перебратись до Європи, доки він не досягне повноліття. Повідомляється, що Шахтар вже готовий віддати за юну перлину близько 10 млн євро. Цікаво, що посередник щодо потенційного трансферу радить "гірникам" не спішити та продовжити стежити за Артуром у складі дорослішої команди.

До слова, на професіональному рівні Артур провів лише 1 матч у чемпіонаті штату Каріока. За збірну Бразилії U-16 він зіграв 7 поєдинків (1 гол).

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