Донецкий Шахтер встречается с Генком в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Какой прогноз букмекеров, читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Генк на "Футбол 24", стартует во вторник, 10 августа, в 20:30. Команда итальянского специалиста Роберто Де Дзерби попытается удержать минимальное преимущество после бельгийского поединка. В гостях "горняки" победили со счетом 2:1.

Шахтер – Генк: ответный матч Лиги чемпионов рассудит "неизвестный" дончанам арбитр

Шахтер – Генк, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Британская контора William Hill считает дончан очевидным фаворитом перед игрой на НСК Олимпийский. На домашнюю победу Шахтера можно поставить с коэффициентом 1.73. Выездной триумф вице-чемпионов Бельгии оценивается в 4.20. Вероятность ничьей – 3.70. Специалисты утверждают, что именно "горняки" продолжат борьбу в плей-офф квалификации ЛЧ. На проход подопечных Де Дзерби ставят 1.11, аналогичный успех Генка – 6.50.

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Bwin немного повышает шансы бельгийского клуба. Коэффициент на триумф Шахтера составляет 1.75, а возможно гостевая победа "магистров" оценивается в 4.00. Ценник ничьей – тоже 4.00.

Отметим, что Шахтер провалил генеральную репетицию перед решающим поединком 3-го раунда квалификации ЛЧ, уступив в Киеве Александрии. А вот Генк приедет в хорошем настроении. В 3-м туре чемпионата Бельгии подопечные ван ден Брома одержали выездную победу над Кортрейком.

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