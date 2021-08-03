УЕФА уже назначил рефери на второй поединок с участием украинской и бельгийской команд в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Ответный матч между Шахтером и Генком будет обслуживать Иштван Ковач, сообщает официальный сайт УЕФА. 36-летний румын еще ни разу не работал на матче "горняков".

Шахтер поселился в Нидерландах, хотя с Генком сыграет в Бельгии – названа причина

На линиях ему будут помогать соотечественники Василе Маринеску и Овидиу Артене, роль четвертого арбитра будет выполнять Мариан Барбу. VAR на поединках этой стадии еще не используется.

Заметим, первая встреча Генка и Шахтера состоится уже сегодня, 3 августа, в 21:00. Ответный матч запланирован на 10 августа на НСК Олимпийский.

Генк – Шахтер: анонс матча квалификации Лиги чемпионов