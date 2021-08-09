Донецький Шахтар зустрічається з Генком у матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Який прогноз букмекерів, читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Генк на "Футбол 24", стартує у вівторок, 10 серпня, о 20:30. Команда італійського фахівця Роберто Де Дзербі спробує втримати мінімальну перевагу після бельгійського поєдинку. В гостях "гірники" перемогли з рахунком 2:1.

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Шахтар – Генк, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Британська контора William Hill вважає донеччан очевидним фаворитом перед грою на НСК Олімпійський. На домашню перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.73. Натомість виїзний тріумф віце-чемпіонів Бельгії оцінюється у 4.20. Імовірність нічиєї – 3.70. Фахівці переконують, що саме "гірники" продовжать боротьбу у плей-офф кваліфікації ЛЧ. На прохід підопічних Де Дзербі ставлять 1.11, аналогічний успіх Генка – 6.50.

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Bwin трішки підвищує шанси бельгійського клубу. Коефіцієнт на тріумф Шахтаря складає 1.75, а можлива гостьова перемога "магістрів" оцінюється у 4.00. Цінник нічиєї – теж 4.00.

Зазначимо, що Шахтар провалив генеральну репетицію перед вирішальним поєдинком 3-го раунду кваліфікації ЛЧ, поступившись у Києві Олександрії. А ось Генк їде до української столиці у хорошому настрої. У 3-му турі чемпіонату Бельгії підопічні ван ден Брома здобули виїзну перемогу над Кортрейком.

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