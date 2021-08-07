Чемпионат Бельгии, 3 тур

Кортрейк – Генк – 1:2

Голы: Шевалье, 18 – Онуачу, 52, Муньос, 90+2

Подопечные ван ден Брома набрали лишь очко в первых двух турах, а вот соперник мог похвастаться двумя победами. Именно Кортрейк и открыл счет на 18-ой минуте, когда Шевалье завершил простую комбинацию.

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Генк отыгрался уже после перерыва. В который раз спасителем "магистров" стал Пол Онуачу. Долговязый нигериец терроризировал оборону Шахтера, а теперь досталось и игрокам Кортрейка. Форвард гостей забил в своем привычном стиле, замкнув подачу с углового. В последние минуты Генк был ближе к победе и таки достиг своего. Три очка вырвал левый защитник Муньос, который в первом матче с Шахтером запомнился ужасными ошибками.

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Теперь "магистрам" следует сосредоточиться на Лиге чемпионов. 10 августа бельгийцы на выезде попытаются отыграться после домашних 1:2 от Шахтера в третьем раунде квалификации.

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