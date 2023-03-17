"Удивительный результат, все прошло идеально. Этот поединок немного напомнил мне домашний матч против Штурма в группе (победа со счетом 6:0 – прим.), тогда мы тоже забили много голов.

Фейеноорд – Шахтер – 7:1 – видео голов и обзор матча Лиги Европы

Мы подготовились к высокому прессингу, поэтому когда они открывались, мы могли наказывать их за это. Возможно это так не выглядит, но Шахтер действительно хороший соперник. В 1/4 финала Лиги Европы ты уже не надеешься на удачный жребий, впереди нас ожидают две большие игры", – отметил Ганцко в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, что Фейеноорд уничтожил Шахтер в домашнем поединке 1/8 финала Лиги Европы (7:1) и вышел в четвертьфинал турнира.

Шахтер вылетел из еврокубков, пропустив от Фейенорда 7 голов – Келси подсластил унижение дончан