"Дивовижний результат, все пройшло ідеально. Цей поєдинок трохи нагадав мені домашній матч проти Штурма у групі (перемога з рахунком 6:0 – прим.), тоді ми теж забили багато голів.

Фейєнорд – Шахтар – 7:1 – відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Ми підготувалися до високого пресингу, тож коли вони відкривалися, ми могли карати їх за це. Можливо це так не виглядає, але Шахтар дійсно хороший суперник. У 1/4 фіналу Ліги Європи ти вже не сподіваєшся на вдалий жереб, попереду на нас очікують дві великі гри", – зауважив Ганцко в коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, що Фейєнорд знищив Шахтар в домашньому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи (7:1) та вийшов до чвертьфіналу турніру.

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