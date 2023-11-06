Матч Шахтер – Барселона состоится во вторник, 7 ноября, в 19:45 по Киеву. Из-за вторжения российских оккупантов чемпион Украины вынужден принимать соперников в Лиге чемпионов за границей. Игра пройдет на Фолькспаркштадионе в Гамбурге.

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Шахтер – Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Шахтер проиграл Барселоне на выезде – тот матч был дебютным для Марино Пушича во главе команды. Дончане в пятницу выиграли сверхважный матч у Динамо, а футболисты уже говорят о хорошей связи с новым тренером.

"Горняки" не выглядели безнадежно в Каталонии, однако букмекеры ждут легкой победы Барселоны в Гамбурге. Авторитетная контора Bwin на победу Шахтера выставила огромный коэффициент 10, а на успех Барсы дает скудные 1.26. Ничья – 6.25.

Матч ожидается очень результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.43, а на соответствующий тотал меньше – 2.65. На гол Левандовски дают смешные 1.5. У Шахтера голов больше всего ждут от Сикана (4).

Барселона на выходных провела слабый матч против Реала Сосьедад, где команде Хави откровенно повезло вырвать победу. Но в Лиге чемпионов Барса идет без потерь. В то время как Шахтер за три тура набрал три очка после победы над Антверпеном.

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