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Шахтар – Вольфсбург: УЄФА офіційно затвердив місце проведення матчу-відповіді Ліги Європи

20:56 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: УЄФА офіційно затвердив місце проведення матчу-відповіді Ліги Європи
Шахтар – Вольфсбург / ФК Шахтар

"Гірники" у поєдинку проти "вовків" все-таки матимуть перевагу власного поля.

48’ Джон Ентоні Брукс
 
Жуніор Мораєс 17’
Маркос Антоніо 73’
17’ Жуніор Мораєс
48’ Джон Ентоні Брукс
73’ Маркос Антоніо

Виконавчий комітет УЄФА ухвалив остаточне рішення щодо місця проведення єврокубків, перші поєдинки яких вже були зіграні, повідомляє офіційний сайт організації.

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Так матчі-відповіді пройдуть на домашніх стадіонах команд, за умови, якщо в цих країнах дозволено проводити поєдинки і немає заборони на відвідування країни. Таким чином, поєдинок Шахтаря проти Вольфсбурга все-таки відбудеться в Україні. Остаточне місце проведення зустрічі – Харків чи Київ – буде визначено пізніше. На жаль, уболівальники зможуть побачити гру улюблених команд лише у телетрансляції – глядачам вхід на стадіон наразі заборонено.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи підопічні Луїша Каштру на виїзді обіграли "вовків" з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться 5 або 6 серпня.

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