Шахтар – Вольфсбург: УЄФА офіційно затвердив місце проведення матчу-відповіді Ліги Європи

"Гірники" у поєдинку проти "вовків" все-таки матимуть перевагу власного поля.

Виконавчий комітет УЄФА ухвалив остаточне рішення щодо місця проведення єврокубків, перші поєдинки яких вже були зіграні, повідомляє офіційний сайт організації.

Пятов оцінив шанси Шахтаря в матчі-відповіді Ліги Європи проти Вольфсбурга

Так матчі-відповіді пройдуть на домашніх стадіонах команд, за умови, якщо в цих країнах дозволено проводити поєдинки і немає заборони на відвідування країни. Таким чином, поєдинок Шахтаря проти Вольфсбурга все-таки відбудеться в Україні. Остаточне місце проведення зустрічі – Харків чи Київ – буде визначено пізніше. На жаль, уболівальники зможуть побачити гру улюблених команд лише у телетрансляції – глядачам вхід на стадіон наразі заборонено.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи підопічні Луїша Каштру на виїзді обіграли "вовків" з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться 5 або 6 серпня.

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