Пятов оценил шансы Шахтера в матче Лиги Европы против Вольфсбурга

Голкипер Шахтера Андрей Пятов поделился мнением о готовности "горняков" к противостоянию с Вольфсбургом в Лиге Европы.

"Этот Кубок мы хотим завоевать, и в принципе шансы у всех равны. Там будет у нас 2-3 недели подготовки, поэтому не вижу проблем.

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Чемпионат Германии тоже сейчас закончился, у них тоже будет пауза, поэтому мы будем в равных условиях", – поделился Пятов в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург в первом поединке 1/8 Лиги Европы (2:1). Ответный матч запланирован ориентировочно на начало августа.

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