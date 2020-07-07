toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Пятов оценил шансы Шахтера в матче Лиги Европы против Вольфсбурга

10:45 - Читати українською
Пятов оценил шансы Шахтера в матче Лиги Европы против Вольфсбурга
Андрей Пятов / фото ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов поделился мнением о готовности "горняков" к противостоянию с Вольфсбургом в Лиге Европы.

 

"Этот Кубок мы хотим завоевать, и в принципе шансы у всех равны. Там будет у нас 2-3 недели подготовки, поэтому не вижу проблем.

Шахтер – Вольфсбург: наставник немцев обеспокоен неясной судьбой матча Лиги Европы

Чемпионат Германии тоже сейчас закончился, у них тоже будет пауза, поэтому мы будем в равных условиях", – поделился Пятов в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург в первом поединке 1/8 Лиги Европы (2:1). Ответный матч запланирован ориентировочно на начало августа.

"Донецьк виблискував комбінаційним футболом". Німецькі ЗМІ хвалять нове покоління Шахтаря і розвалюють зляканих "вовків"

blog_ava
Метревели назвал сумму, за которую Коломойский может продать свою долю в Карпатах
08:00
11129
Теги
Шахтер Шахтер Андрей Андрей Пятов Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Шахтер - Вольфсбург
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
9
мин
Арсенал
22:15
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук