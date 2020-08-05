Шахтер – Вольфсбург: Матвиенко назвал переломный момент матча Лиги Европы

"Начали очень с волнением, не вошли в игру, много ошибок было, потерь. В перерыве разобрались. Во втором тайме сыграли более надежно.

Отец Мораеса объяснил, почему рад переходу сына из Динамо в Шахтер

Нам очень повезло, что Жуниор самоотверженно заработал две желтые для Брукса. Быстро сравнялись в складах. Это дало нам толчок, довели игру до нужного результата.

Наша задача, как говорил тренер, – это финал", – заявил Матвиенко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы на донецкую команду ожидает победитель пары Базель – Айнтрахт (перйший матч – 3:0).

Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы в матче с удалениями и дублем Мораеса