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Шахтер – Вольфсбург: Матвиенко назвал переломный момент матча Лиги Европы

22:31 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: Матвиенко назвал переломный момент матча Лиги Европы
Николай Матвиенко / Фото ФК Шахтер

Защитник "горняков" Николай Матвиенко поделился впечатлениями от победного поединка 1/8 финала ЛЕ против Вольфсбурга (3:0).

68’ Давид Хочолава
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес
 
Джон Энтони Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Энтони Брукс
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес

"Начали очень с волнением, не вошли в игру, много ошибок было, потерь. В перерыве разобрались. Во втором тайме сыграли более надежно.

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Нам очень повезло, что Жуниор самоотверженно заработал две желтые для Брукса. Быстро сравнялись в складах. Это дало нам толчок, довели игру до нужного результата.

Наша задача, как говорил тренер, – это финал", – заявил Матвиенко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы на донецкую команду ожидает победитель пары Базель – Айнтрахт (перйший матч – 3:0).

Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы в матче с удалениями и дублем Мораеса

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Теги
Шахтер - Вольфсбург Шахтер Шахтер Лига Европы Николай Николай Матвиенко
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