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Шахтер – Вольфсбург: донецкий клуб разъяснил ситуацию с билетами на перенесенный матч Лиги Европы

13 марта 22:39 65 Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: донецкий клуб разъяснил ситуацию с билетами на перенесенный матч Лиги Европы
Шахтер разъяснил ситуацию с билетами на матч против Вольфсбурга / ФК Шахтер

После решения УЕФА перенести матчи еврокубков на неопределенный срок Шахтер разъяснил ситуацию с билетами на матч против Вольсфсбурга.

 

В связи с тем, что матч отложен и дата его проведения будет определена позже, приобретенные ранее билеты остаются действительными, информирует официальный сайт Шахтера.

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Болельщики, которые из-за каких-либо причин хотят вернуть билет и получить возмещение его стоимости, могут это сделать по процедуре, изложенной в правилах на клубном сайте.

Напомним, из-за пандемии коронавируса COVID-19 УЕФА приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. 17 марта состоится масштабная конференция с участием представителей всех членов организации, на которой согласуют дальнейшие планы по проведению европейского клубного сезона.

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Шахтер Шахтер Шахтер - Вольфсбург Лига Европы
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