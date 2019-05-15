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Шахтер – Ингулец: финал Кубка Украины будет обслуживать Арановский

15 мая 09:15 43 Читати українською
Шахтер – Ингулец: финал Кубка Украины будет обслуживать Арановский
Евгений Арановский / Соцсети

Определились официальные лица матча за Кубок Украины между Шахтером и Ингульцом.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

Главным арбитром финального матча Кубка Украины Шахтер – Ингулец назначен Евгений Арановский из Киева, сообщает официальный сайт Комитета арбитров ФФУ.

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Помогать ему будут ассистенты – Сергей Приступа и Евгений Петраков. 4-й арбитр – Максим Козыряцкий.

Шахтер – Ингулец анонс финала Кубка Украины

Напомним, финальный поединок за Кубок Украины между Шахтером и Ингульцом состоится в Запорожье, сегодня, 15 мая. Начало матча в 21:00.

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Шахтер Шахтер Кубок Украины Арбитры Ингулец Ингулец Ингулец - Шахтер Комитет арбитров ФФУ Евгений Арановский
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