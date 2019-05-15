Шахтер – Ингулец: финал Кубка Украины будет обслуживать Арановский

Определились официальные лица матча за Кубок Украины между Шахтером и Ингульцом.

Главным арбитром финального матча Кубка Украины Шахтер – Ингулец назначен Евгений Арановский из Киева, сообщает официальный сайт Комитета арбитров ФФУ.

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Помогать ему будут ассистенты – Сергей Приступа и Евгений Петраков. 4-й арбитр – Максим Козыряцкий.

Шахтер – Ингулец анонс финала Кубка Украины

Напомним, финальный поединок за Кубок Украины между Шахтером и Ингульцом состоится в Запорожье, сегодня, 15 мая. Начало матча в 21:00.