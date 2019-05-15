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Шахтар – Інгулець: фінал Кубка України обслуговуватиме Арановський

15 травня 09:15 126 Читать на русском
Шахтар – Інгулець: фінал Кубка України обслуговуватиме Арановський
Євген Арановський / Соцмережі

Визначились офіційні особи матчу за Кубок України між Шахтарем та Інгульцем.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

Головним арбітром фінального матчу Кубка України Шахтар – Інгулець призначено Євгена Арановського з Києва, повідомляє офіційний сайт Комітету арбітрів ФФУ.

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Допомагатимуть йому асистенти – Сергій Приступа та Євген Петраков. 4-й арбітр – Максим Козиряцький.

Шахтар – Інгулець: анонс фіналу Кубка України

Нагадаємо, фінальний поєдинок за Кубок України між Шахтарем та Інгульцем відбудеться у Запоріжжі, сьогодні, 15 травня. Початок матчу о 21:00.

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Теги
Шахтар Шахтар Кубок України Арбітри Інгулець Інгулець Інгулець - Шахтар Комітет арбітрів ФФУ Євген Арановський
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