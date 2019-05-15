Шахтар – Інгулець: фінал Кубка України обслуговуватиме Арановський

Визначились офіційні особи матчу за Кубок України між Шахтарем та Інгульцем.

Головним арбітром фінального матчу Кубка України Шахтар – Інгулець призначено Євгена Арановського з Києва, повідомляє офіційний сайт Комітету арбітрів ФФУ.

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Допомагатимуть йому асистенти – Сергій Приступа та Євген Петраков. 4-й арбітр – Максим Козиряцький.

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Нагадаємо, фінальний поєдинок за Кубок України між Шахтарем та Інгульцем відбудеться у Запоріжжі, сьогодні, 15 травня. Початок матчу о 21:00.