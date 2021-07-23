Роберто Де Дзербі отримав хороші новини з лазарету "помаранчево-чорних".

Вже завтра, 24 липня, донецький Шахтар стартує у новому сезоні української Прем'єр-ліги матчем проти Інгульця.

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Напередодні команда Роберто Де Дзербі провела тренування, цілеспрямовано готуючись до дебютного поєдинку. До загальної групи "гірників" вже повернулись Ісмаїлі, Марлос і Маркос Антоніо, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Ще на двох гравців основи – Сергія Кривцова і Фернандо – очікують наступного тижня.

Нагадаємо, дебютний поєдинок для Де Дзербі на чолі Шахтаря стартує о 19:30 на НСК Олімпійський.

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