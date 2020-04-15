toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Сборная Украины
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Шаран нашел усиление для сборной Украины

11:26 84 Читати українською
Шаран нашел усиление для сборной Украины
Кирилл Ковалец (слева) / фото из открытых источников

Главный тренер Александрии Владимир Шаран назвал игрока своей команды, который мог бы помочь сборной Украины.

"Хочу видеть в сборной Кирилла Ковальца, но он получил зимой неприятную травму. Стоит отметить, что когда он восстановился, игра нашей команды сразу стала сильнее", – сказал Шаран в прямом эфире программы ЗалишайсязФутболом.

Ковалец стал лучшим игроком Александрии в 2019 году

К слову, в нынешнем сезоне в активе 26-летнего украинца 6 голов и 4 результативные передачи в 21 матче за Александрию во всех турнирах.

Напомним, прошлый сезон Александрия завершила на историческом для себя третьем месте УПЛ и получила право на выступления в групповом этапе Лиги Европы. Текущая кампания также складывается для команды Владимира Шарана довольно успешно – александрийцы достойно выступили в еврокубках и смогли заранее гарантировать себе место в верхней шестерке УПЛ.

Циганков, Миколенко, Коваленко і ще 8 гравців, для яких цей сезон УПЛ повинен стати останнім

blog_ava
Трагедія Хіллсборо: брат Джеррарда та ще 95 загиблих, або Ганьба британського правосуддя – роковини знаменитого матчу
08:00
202
Теги
Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец Александрия Александрия Сборная Украины Владимир Шаран Владимир Шаран
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
5
час
:
17
мин
МФК Металлург
18:00
Горняк-Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук