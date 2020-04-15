Шаран нашел усиление для сборной Украины

Главный тренер Александрии Владимир Шаран назвал игрока своей команды, который мог бы помочь сборной Украины.

"Хочу видеть в сборной Кирилла Ковальца, но он получил зимой неприятную травму. Стоит отметить, что когда он восстановился, игра нашей команды сразу стала сильнее", – сказал Шаран в прямом эфире программы ЗалишайсязФутболом.

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К слову, в нынешнем сезоне в активе 26-летнего украинца 6 голов и 4 результативные передачи в 21 матче за Александрию во всех турнирах.

Напомним, прошлый сезон Александрия завершила на историческом для себя третьем месте УПЛ и получила право на выступления в групповом этапе Лиги Европы. Текущая кампания также складывается для команды Владимира Шарана довольно успешно – александрийцы достойно выступили в еврокубках и смогли заранее гарантировать себе место в верхней шестерке УПЛ.

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