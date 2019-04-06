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Шахтер – Динамо: Заховайло дал прогноз на матч Кубка Украины

14:21 120 Читати українською
Шахтер – Динамо: Заховайло дал прогноз на матч Кубка Украины
Шахтер – Динамо

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло считает, что основное время матча между Шахтером и Динамо завершится вничью.

 

"Очень трудно предсказать исход этого матча. Считаю, что каждый матч Шахтера и Динамо может завершиться с любым итогом. Шансы 50 на 50. Как показала история, команда Хацкевича умеет противостоять "горнякам". Соперники равны по классу. Поэтому считаю, что основное время в Харькове завершится вничью.

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Можно сказать, что это преждевременный финал. Выиграть трофей – главная задача для Динамо. Этот матч будет очень принципиальным для киевлян. Команда должна показать свое отношение к тренеру, клубу и болельщикам. В случае поражения ситуация будет сложной.

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На игроков и Хацкевича существует давление со стороны болельщиков. Однако это Динамо – клуб с большой историей, что вы хотели? На критику обижаться на стоит. Вместе с тем, нужно понимать, что тренер работает с теми футболистами, что есть. Других нет", – цитирует Заховайло "Рейтинг Букмекеров".

Теги
Кубок Украины Динамо Киев Динамо Киев Вячеслав Заховайло Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер
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